Российская армия взяла под контроль нефтяную базу на востоке Купянска.

Зачистка города продолжается. В настоящее время также освобождены улица Дзержинского, железнодорожные станции Оливино и Парк восточного прибытия, передает Минобороны России.

"Отряд ведет боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная. Наносим поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой", - заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

Накануне российские бойцы полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ в Купянске якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских". В Минобороны России, комментируя его слова, отметили, что киевский режим утратил связь с реальностью.