Российские войска нанесли удар возмездия по украинским военным объектам. Это ответ на попытку угона истребителя МиГ-31, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, целью удара стал главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области. Также поражен аэродром "Староконстантинов" в Хмельницкой области, где дислоцированы истребители F-16.

Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинских т британских спецслужб. Они планировали угон российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Самолет намеревались использовать для имитации атаки на авиабазу НАТО в Румынии, использовав ее в качестве повода для начала военных действий против России, передает ТВЦ.