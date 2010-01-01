Самойлова оставила Джигана без дома и фермы

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Что стало причиной расставания пары, до сих пор неизвестно. Не секрет, что именно модель стала инициатором развода.

А теперь появилась информация, что пара будет делить имущество согласно брачному договору. Предположительно, и так называемая "ферма приключений", и огромный дом достанутся Оксане Самойловой, передает NEWS.ru.

Недавно состоялось первое заседание по бракоразводному процессу. Представитель Джигана дал ясно понять, что рэпер хочет сохранить семью.

Кстати, в Сети многие пользователи высказывают мнение, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся лишь для того, чтобы подогреть к себе интерес. Известно, что в настоящее время идут съемки их реалити-шоу, поэтому не исключено, что бракоразводный процесс может быть лишь частью развлекательной передачи.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей.