Марату Башарову стало хуже: медики обнаружили отклонение

Марат Башаров стал гостем нового выпуска программы "Звезды сошлись". Популярный артист рассказал о том, что у него возникли проблемы со здоровьем. Ситуация приняла опасный поворот, когда ему стало хуже: актер потерял сознание прямо за рулем движущегося автомобиля. К счастью, авария оказалась не опасной, однако после этого инцидента Марат Башаров отправился обследоваться.

Медики, по словам артиста, долго не могли понять, что с ним происходит. В итоге Башаров пришел на УЗИ сердца. Врач спросил, не занимался ли он хоккеем, а на положительный ответ сказал, что часто у хоккеистов расширенная верхняя аорта. "И это не лечится", — отметил известный актер.

Ранее, к слову, Марат Башаров попросился в хоккейную команду Александра Лукашенко. Актер признался, что его давняя мечта – сыграть с белорусским лидером. "Я занимался хоккеем и играю в хоккей. Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу", - пообещал Башаров в интервью местному телеканалу.