ДТП в Египте: погибла россиянка, десятки пострадавших

Россиянка погибла в результате ДТП автобуса с грузовиком на трассе в Египте.

Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Второй погибший — египтянин. По предварительным данным, это водитель автобуса.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на дороге Рас-Гариб – Хургада. Туристы ехали на экскурсию в Каир. Всего пострадали 39 человек: 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян. Раненых с травмами различной степени тяжести отправили в больницу города Рас-Гариб.

"Сейчас пострадавшие находятся в госпитале. Им оказывается вся необходимая помощь", — добавили в пресс-службе РСТ.

На месте ДТП работают экстренные службы, представители органов здравоохранения и мухафазы. Причины аварии выясняются.