Прыгали по голове: в Якутии студент скончался после жестокого избиения в общежитии

В Якутии возбудили уголовное дело из-за смерти студента первого курса Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова в общежитии.

В ночь на 1 июня однокурскники набросились на спящего в общежитии молодого человека и жестоко избили.

"Брат спал в общаге, а пьяные подростки напали на него и избили, в прямом смысле прыгали по голове. Он лежал в крови, без сознания, впал в кому", - рассказала изданию "Аргументы и Факты" сестра погибшего.

Никто из студентов не пришел и не заступился за парня. Его без сознания нашли только спустя семь часов. В медицинское учреждение его доставили с серьезными телесными повреждениями. Десять дней врачи боролись за жизнь студента, но 11 ноября стало известно, что парень скончался. Причиной смерти убитого стала черепно-мозговая травма, сообщил якутский Следком.

Местные СМИ пишут, что погибшего звали Петр, он родом с Эвено-Бытантайского улуса. В СВФУ он учился на юридическом факультете, планировал стать следователем.

Причины конфликта неизвестны. Полиция сообщила об одном подозреваемом - таком же 18-летнем студенте первого курса.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев выразил соболезнования семье погибшего, университет полностью содействует следствию.