Полезно знать: нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

Не все болезни заявляют о себе сразу высокой температурой, болью или как-то ещё.

У более пяти миллионов человек в нашей стране диагностирован сахарный диабет. И ещё столько же не подозревают о своем заболевании.

Именно поэтому так важно регулярно проходить медобследования. По национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" профилактические осмотры и диспансеризация доступны любому россиянину бесплатно. Так можно убедиться в том, что вы здоровы, или выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.

Также по нацпроекту в регионах работают оснащённые современным оборудованием эндокринологические центры и открываются "Школы диабета", в них пациентам помогают держать заболевание под контролем.

Для профилактики диабета важны регулярная физическая активность, здоровое питание, режим, качественный сон, отказ от зависимостей, и контроль уровня глюкозы в крови.

Простые правила и регулярная диспансеризация помогут не болеть.Будьте здоровы!