Поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей. Стартовал шестой сезон конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", который не имеет аналогов в мире.

Детали и последние приготовления обсудили на пресс-конференции в столице. Отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы. Оценивают лидерские качества, уровень способностей и необходимые навыки. Подать заявку могут граждане России и зарубежных стран, имеющие двухлетний опыт в управлении. И в этом году участников ждёт важное нововведение.

"Сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьёзных задач, которые можно решить в одиночку. Серьёзные задачи решаются командой. Коллективная командная работа - это то, что свойственно российским традиционным ценностям, поэтому, вот сейчас только что у нас состоялось заседание Наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которому в этом сезоне соревнование будет проходить не между личностями, а между командами", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.