В Москве стартовал финал конкурса "Флагманы образования"

Лучшие педагоги и менеджеры в сфере просвещения со всей страны собрались сегодня в Москве. В столице стартовал финал конкурса "Флагманы образования" по одному из важнейших направлений - треку "Государство".

В мероприятии, организованном при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", принимают участие победители отборочных туров. Всего 40 человек из разных регионов.

В течение трех дней они будут работать над созданием сборника лучших практик в сфере гражданского просвещения. Эти материалы лягут в основу методических разработок для школ и вузов. Также финалистов ждут лекции, экскурсии и церемония награждения.