В Москве подвели итоги проекта "Волонтеры: миссия "Победа"

Итоги проекта "Волонтеры: миссия "Победа" уже подведены. Результаты масштабного марафона обсудили в столице на церемонии награждения финалистов.

В Общественную палату пригласили 10 команд-победителей. Участники - студенты колледжей из разных регионов страны. В течение года они придумывали и проводили флешмобы и другие акции, направленные на сохранение исторической памяти, и теперь получили возможность рассказать о них и обменяться опытом с единомышленниками.

Лучшие объединения и их наставники получили сувениры и специальные призы. А главное - возможность презентовать свои проекты на площадке Совета Федерации в конце ноября.