Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве больницы будущего. Нового комплекса НИИ имени Склифосовского. Здание будет рассчитано на 1300 коек. И оснащено современным оборудованием. Помощь там будут оказывать по передовым медицинским стандартам.

Пока это только котлован в историческом центре Москвы. Но уже сегодня здесь началось строительство одного из самых передовых медицинских корпусов НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Площадь будущего здания превысит 150 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим проектом обновления медицинской инфраструктуры в городе.

"Строительство очень сложно ведется на действующей площадке, внутри действующего больничного корпуса. Наша задача не остановить очень важную и нужную работу Склифа, чтобы она продолжалась во время строительства. Ну а строители должны делать все очень быстро, качественно, эти сроки, которые им определены. Надеюсь, что в 28-м году замечательный коллектив Склифа получит новый корпус, который предоставит совершенно другие новые технологические возможности для качественной работы и качественного лечения москвичей и всех граждан, которые будут обращаться в Склиф", - отметил Собянин.

Новый комплекс будет включать пять примыкающих друг к другу башен от 6 до 10 этажей. Также будет два подземных уровня. Для улучшения медицинской логистики профильные смежные отделения расположат на одном этаже. С ныне уже функционирующим Флагманским центром связь организуют через подземные и надземные переходы.

"Самая главная задача, которая стояла перед нами, перед началом строительства – это, первое, обеспечить функционирование сохраняющихся корпусов на период стройки. Для этого были переложены километры кабеля, теплосети, газа, система газа и кислородоснабжения. После этого был обеспечен вынос и ликвидация сетей, которые стали не нужны", - пояснил Василий Гиляров, заместитель руководителя департамента гражданского строительства города Москвы.

Архитектурной особенностью нового Склифа станет уникальный фасад, собранный из шестигранных сот и ромбов. В верхней части комплекса разместят инсталляцию в виде пульсирующего сердца, что создаст узнаваемый визуальный образ здания и превратит его в новую достопримечательность города.

"…Необходимо было предусмотреть защиту котлована стеной в грунте, которая уходит на глубину двадцать пять метров. Глубина котлована пятнадцать метров. Новый корпус будет вмещать более тысячи коек, что в полтора раза увеличит мощность существующих коек", - сообщил Антон Липский, заместитель генерального директора компании-застройщика.

Инновационным будет и само строительство. Впервые применят технологию "умный башенный кран". Оператор будет управлять высотными работами дистанционно, не находясь в кабине. Это ускорит стройку и сократит время простоя персонала. Планируется, что заработает новый комплекс в 2028 году.