Россиянин организовал контрабанду культурных ценностей из Великобритании

Посылки на миллионы рублей! В этих коробках оказались самые разные предметы искусства. Фарфоровые фигуры, каминные часы, картины, которые могли бы с успехом украсить любую гостиную. Изящная посуда - металлический кофейник, медная тарелка, старинный самовар.

И довольно много вещей, связанных с обмундированием европейских армий восемнадцатого-девятнадцатого веков. Это и мундир с брюками, и эффектные головные уборы - шлем, фетровый кивер, папаха, кубанка. А еще холодное оружие, морские кортики, латунные и стальные бинокли, и даже обувь. Всё это прибыло в Россию почтой из Великобритании. Причём, схема контрабанды оказалась на удивление очень простой.

"Сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен установили, что 54-летний мужчина заказывал в адрес своих родственников предметы декоративно-прикладного творчества из-за границы с целью их перепродажи. В декларациях он указывал недостоверные сведения об отправителе, получателе, характере и стоимости товаров", - сообщила Яна Нагибина, начальник пресс-службы Центрального таможенного управления.

Впрочем, в заблуждение это таможенников не ввело. Организатора схемы задержали сразу после того, как его родственник получил очередную посылку. Предметы искусства хранились в квартире и гараже совсем не в музейных условиях. Конечно, сразу была проведена экспертиза.

"Экспертиза подтвердила, что все предметы являются культурными ценностями. Их общая стоимость превышает пять миллионов рублей", - отметила Яна Нагибина.

Максимальное наказание по статье о контрабанде культурных ценностей предусматривает пять лет лишения свободы.