Драка в фитнес-клубе в Москве попала на видео и вызвала огромной резонанс

В столичном фитнес-клубе произошла драка. Причиной раздора стал занятый тренажер, который не поделили между собой две посетительницы. Потасовку засняли на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям. Чем обернулось разбирательство для участниц конфликта? И у кого в драке было явное преимущество?

Несколько секунд словесной перепалки и адепт здоровой жизни Ольга Пиманова вынуждено демонстрирует элементы растяжки на полу фитнес клуба. Потасовка из-за тренажера между спортсменками резко перерастает в драку.

"Я взяла две гантели по 7 кг, положила их на вот этот куб. И в наушниках просто стояла рядом, такая примерилась, подходит мне или нет. А там рядом около метра стояла эта женщина. И тут она ко мне подходит и говорит: "Я тебе три раза сказала (уйди) отсюда", - рассказала Ольга.

Вот только, по мнению другой участницы конфликта, Кристины, дело обстояло иначе. Действительно тренажер она заняла и несколько раз предупредила об этом девушку, ссылаясь на то, что рядом есть другие свободные. Однако Ольга продолжала ее провоцировать и снимать на телефон.

"Оскорблять на камеру, это было публично, у нас есть свидетели. И получилось так, что в какой-то момент я уже не смогла сдержаться, о чём, конечно, очень сожалею. Я человека не била, как там говорят, я не наносила какие-то увечья, у меня не было цели там как-то человеку навредить. Я публичная личность, она меня снимает и при этом оскорбляет на камеру", - отметила Кристина Чистякова.

После инцидента Ольга выложила ролик с потасовкой в соцсеть и нашла девушек с похожей историей. На мастера спорта по пауэрлифтингу Ольга написала заявление в полицию. В сети фитнес-клуба, где произошёл конфликт, ее лишили абонемента.

Кристина своей вины не отрицает, действительно вышла из себя после провокации. В случае с другими девушками, действительно были конфликты ранее, но не у нее, а у бывшего супруга.

А пока девушка вместе с адвокатом готовит ответное заявление. Впрочем, разбираться в запутанной истории с тренажером, который не поделили две дамы, предстоит уже дознавателям.