Найдены осколки пролетевшего над Москвой метеорита

Камень с неба! Осколки метеорита, которого заметили в небе над Москвой в конце октября, нашли на границе Тверской и Новгородской областей.

Полёт болида над столицей осенним вечером произвёл впечатление на горожан: мерцающий сгусток света, за котором тянулся длинный зелёный хвост. Неведомая материя периодически ещё и врывалась.

Найти космического гостя удалось сравнительно быстро - его маршрут точно установили по множеству кадров, которые выкладывали очевидцы в сеть, а также видеокамерам в различных областях.

Шлейф, тянувшийся за болидом, это частички, которые откалывались во время падения. Пока обнаружили не всё. То, что попало в руки учёных, сейчас изучают. Предполагают, что это обыкновенный каменный метеорит. Возможно, скоро ему и имя придумают.