Кремль сделал новое заявление о возобновлении ядерных испытаний

В России продолжается работа по оценке целесообразности проведения ядерных испытаний. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия не получала разъяснений от США в связи с заявлениями Дональда Трампа по ядерным испытания. Не запрашивал Вашингтон и разговор президентов двух стран для обсуждения этого вопроса.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность начала подготовки к ядерным испытаниям, учитывая риторику западных лидеров. При этом президент подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Однако если ДВЗЯИ будет нарушен другими странами, они наткнутся на адекватные ответные действия.