Российские военные освободили Новоуспенское в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области.

Поселок взяли бойцы из состава группировки войск "Восток". Наша армия продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Новоуспеновское находится в Пологовском районе на северо-востоке Запорожской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР.