Старшая дочь Глюк'оZы изменилась до неузнаваемости: вот как теперь выглядит

У Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюк'оZы) есть две дочери: 18-летняя Лидия и 14-летняя Вера. Старшая наследница пошла по стопам матери: она запустила музыкальную карьеру, сменила несколько псевдонимов. Также Лидия как следует поработала над имиджем. Девушка перекрасила волосы, стала носить балахоны и необычные многослойные наряды. Ничем на свою глянцевую классическую красавицу (по меркам отечественного шоу-бизнеса) мать Лидия не была похожа.

Однако затем случился скандал с Глюк'оZой, певица буквально пустилась во все тяжкие. Популярная исполнительница радикально сменила имидж. Она стала носить странные наряды, сбрила брови, кардинально поработала над волосами. Преображение Чистяковой-Ионовой наделало немало шума среди фанатов и светских хроникеров.

А тут и старшая дочь Натальи Лидия вдруг решилась на перемену во внешности. Об этом она рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Самобытная артистка написала: "Я уже не буду той, что была раньше. Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это все спрятать глубоко за пластиком, тогда, возможно, у меня есть все шансы стать лучше и популярнее. Встречают по обложке - и вот я здесь".

Новые фото Лидии шокировали ее подписчиков. Многие решили, что это и вовсе не она, а модель, созданная Искусственным Интеллектом. Не оставила без внимания сообщение девушки и ее мать Наталья Чистякова-Ионова. "Делай, как чувствуешь. Люблю", - коротко поддержала наследницу певица.