Идиллия в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказалась фейком

Со стороны кажется, что в семье принца Уильяма царит полная идиллия. Когда будущий британский монарх и его супруга Кейт Миддлтон выходят в свет с детьми, сыновьями Джорджем и Луи и дочкой Шарлоттой, к ним приковано пристальное внимание мировых СМИ, и те не дают повода для досужих разговоров. Все члены семьи на публике неизменно ведут себя согласно протоколу, не отступая от него ни на шаг. Даже дети Уильяма и Кейт демонстрируют завидное самообладание и дисциплину.

А когда вскоре после объявления о ремиссии Миддлтон появилось видео, как семейство дружно гуляет на природе, веселится, обнимается и демонстрирует гармонию в отношениях, это лишний раз доказало общественности, насколько крепка семья принца Уильяма и принцессы Кэтрин.

Однако оказалось, что идиллия это фейк. Об этом в новом интервью сообщил сам будущий монарх Великобритании. Во время рабочей поездки в Бразилию принц Уильям рассказал, что его семья ничем не отличается от любой другой семьи. И в их отношениях бывают трудности. Так, супруг Кейт Миддлтон сообщил о проблемах со старшим сыном, принцем Джорджем. Камнем преткновения стал мобильный телефон.

Уильям рассказал, что они с Кэтрин еще на берегу договорились, что у их детей не будет доступа к смартфонам. Поэтому трое наследников пары имеют лишь обычные кнопочные телефоны. Однако, по признанию принца, в отношении Джорджа "обстановка становится напряженной", и, скорее всего, в ближайшее время незыблемые правила будут пересмотрены.

При этом принц Уильям подчеркнул, что старший сын хоть и получит смартфон, но у него будет лишь ограниченный доступ к Интернет-ресурсам, передает The Mirror.