Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Вас сегодня потянет на шопинг или радикальную смену имиджа. Прежде чем менять прическу, подумайте хорошенько - завтра вам может прийти в голову другая идея.

Тельцы

Домашние разборки на эмоциях представителям этого знака практически гарантированы. Лучшая стратегия – кивать и делать вид, что вы со всем соглашаетесь, пока буря не сойдет на нет.

Близнецы

Переговоры могут зайти в тупик из-за чьего-то упрямства (возможно, вашего). Не подписывайте ничего важного – есть риск, что скоро вы пожалеете о поспешности.

Раки

С деньгами сегодня лучше не шутить: импульсивные покупки и инвестиции уже завтра покажутся вам странными и рискованными. Отложите траты на несколько дней, если это возможно.

Львы

Луна в вашем знаке требует внимания и восхищения, но Солнце в Скорпионе портит ей праздник! Если душа просит драмы – устройте фотосессию вместо скандала.

Девы

Внутренние переживания зашкаливают? Разрешите себе побыть в одиночестве и ни с кем не объясняться – сегодня ваше право молчать, кто бы что ни говорил.

Весы

В соцсетях или среди друзей может разгореться спор, а ваше желание всех помирить столкнется с жестким сопротивлением. Не вмешивайтесь – пусть разбираются сами.

Скорпионы

Солнце в вашем знаке будоражит, а Луна во Льве требует зрелищ. Ваше недовольство на работе может выйти из берегов – постарайтесь не устроить революцию.

Стрельцы

Планы на учебу или поездку могут отмениться из-за чьей-то импульсивности. Не принимайте сегодня поспешных решений – скоро все уляжется само собой, вот увидите.

Козероги

Разговоры об общих деньгах с партнером лучше отложить. Сегодня вы оба слишком эмоциональны, чтобы договориться – обсудите все в спокойной обстановке позже.

Водолеи

В личных отношениях кто-то из вас двоих захочет устроить сцену. Если это не вы – запаситесь терпением. Если вы – пока не поздно, обратите все в шутку.

Рыбы

Рабочие обязанности давят, а здоровье напоминает о себе? Не геройствуйте – сегодня ваше тело умнее головы - найдите возможность отдохнуть и даже полениться.