Аксенов доложил Путину о масштабных проектах в Крыму

Поддержка участников СВО, экономика и развитие социальной сферы в Крыму. Эти и другие темы Владимир Путин обсудил сегодня с главой республики Сергеем Аксеновым на встрече в Кремле.
Несмотря на негативные внешние факторы, регион демонстрирует хорошие показатели. Около половины дорог уже привели в нормативное состояние. Изменения настолько серьезные, что многие, кто был на полуострове несколько лет назад, не узнают знакомых мест.
Специалисты реализуют масштабные проекты в строительстве жилья и объектов образования. В этом году введут три больших школы почти на две тысячи мест каждая.
Путин: Школы, надеюсь, строите уже по новым нашим общероссийским стандартам?
Аксёнов: Последняя школа уже соответствует. Я даже не знаю, может быть, это стандарты такие, когда люди приходят… Я сам, когда приезжал на открытие школы на 480 мест в Исмаил-Бей, в Евпатории, у людей только восхищение, у ребят хорошее настроение. Суперсовременная школа, мы таких не видели в советское время. Поэтому движение вперед есть. Разрабатываем проект совместно с Германом Оскаровичем [Грефом] по кампусу, строительству школы XXI века, с Министерством образования, Дмитрий Николаевич Чернышенко патронирует ситуацию, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] ФЦП помогает реализовывать. То есть мы единой командой двигаемся вперед. Владимир Владимирович, Крым с Вами и Крым за Вас, мы Вас не подведем.