Аксенов доложил Путину о масштабных проектах в Крыму

Поддержка участников СВО, экономика и развитие социальной сферы в Крыму. Эти и другие темы Владимир Путин обсудил сегодня с главой республики Сергеем Аксеновым на встрече в Кремле.

Несмотря на негативные внешние факторы, регион демонстрирует хорошие показатели. Около половины дорог уже привели в нормативное состояние. Изменения настолько серьезные, что многие, кто был на полуострове несколько лет назад, не узнают знакомых мест.

Специалисты реализуют масштабные проекты в строительстве жилья и объектов образования. В этом году введут три больших школы почти на две тысячи мест каждая.