Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Евгения Медведева выходит замуж за своего возлюбленного, танцора Ильдара Гайнутдинова. Об этом она сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Прославленная фигуристка опубликовала трогательное видео, как Ильдар встал на колено и протянул ей кольцо. Евгения расплакалась от нахлынувших на нее чувств, сказала "да" и бросилась на шею любимому мужчине.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Напомним, что Медведева и Гайнутдинов ознакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они, как остальные, репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем они стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

Они искали любой повод, чтобы увидеться. И один и второй посещали шоу друг друга, поддерживали связь через телефон. Переломным моментом была болезнь Ильдара. Евгения за ним чутко ухаживала. А потом уже заболела она, и настала его очередь заботиться о ней. И вот тогда оба раскрыли друг другу свои чувства.