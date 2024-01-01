Госдума приняла закон об обязательной отработке для студентов-медиков

Государственная дума России окончательно приняла во вторник, 11 ноября, законопроект, предусматривающий обязательную работу выпускников медицинских вузов в муниципальных и государственных медицинских учреждениях.

Ожидается, что Минздрав составит список специальностей, после обучения по которым за счет государственного бюджета выпускники вузов и колледжей будут работать в медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Если речь идет о выпускниках вузов и колледжей, получивших медицинское образование по договору о целевом обучении, им предстоит отработка в организациях, в которые они трудоустроены в соответствии с такими договорами.

Срок такой обязательной отработки не будет превышать трех лет. Выпускники-медики будут работать в течение этого срока в муниципальных и государственных медицинских учреждениях под руководством наставников, сообщает "Интерфакс".

Опрос, проведенный осенью 2024 года, показал: 53% компаний из числа участников исследования хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (61%).

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что российские поликлиники и больницы испытывают нехватку сотрудников. Однако он рассказал, что при помощи комплекса мер власти планируют сократить дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в 2025 году на 95% — в каждой больнице и фельдшерско-акушерском пункте страны должны иметься необходимые квалифицированные кадры.