Стало известно об отъезде Дмитрия Диброва

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. Поначалу казалось, что расставание прошло мирно, без обид и скандалов. Но выяснилась деталь, которая все изменила. Оказалось, телеведущий намерен отобрать фамилию у бывшей жены, что может негативно сказаться на ее бизнесе.

Дальше - больше. Дмитрий Дибров выставил на продажу особняк площадью 1200 кв. м. Вилла, которую он строил для молодой жены и назвал в ее честь "Паулина", расположена в деревне Лапино в Одинцовском районе. За роскошное жилье популярный ведущий просит "всего-то" 570 миллионов рублей.

Ходят самые разные слухи, почему шоумен решил расстаться с особняком, строительством которого руководил лично и следил буквально за каждым гвоздем, вбитым в доски. Одни судачат, что Дибров не может видеть счастливую экс-супругу с новым избранником, живущими неподалеку. Другие утверждают, что телеведущий уже не в состоянии содержать элитное жилье.

Ясность внес адвокат шоумена Александра Добровинский. Оказывается, Дибров решил уехать. "Он лично говорил мне, что хочет жить в Москве, ему наскучила жизнь за городом. С разводом это никак не связано, потому что дом остался в его собственности", - сообщил он Woman.ru.