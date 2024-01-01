Онколог объяснил причины нынешнего вида Кейт Миддлтон: "Метастазы уходят во все органы"

Весной 2024 года Кейт Миддлтон на весь мир объявила, что у нее рак. Принцесса рассказала, что проходит химиотерапию. Но не уточнила при этом, с каким именно онкологическим заболеванием она столкнулась.

В 2025 году дворец сообщил, что лечение прошло успешно, Кэтрин победила недуг. Жена принца Уильяма стала появляться на людях как работающий член британской королевской семьи, все чаще она участвовала в мероприятиях.

Но летом Кейт стало хуже. Внезапно за несколько минут до появления принцессы на королевских скачках было объявлено, что произошла путаница и якобы в графике Миддлтон не значилось посещение этого мероприятия. Кэтрин пропала на несколько недель, а когда снова вышла к людям, многие заметили, что ее волосы выглядели неестественно, словно парик. А в конце октября Кейт во время выходов в свет то и дело хваталась за левый бок. Народ предположил, что принцесса может испытывать сильные боли или придерживать стому.

Но, если бы Миддлтон была совсем плоха, разве стал Букингемский дворец и вообще все Виндзоры молчать? И дело не в том, что Кейт жена и мать будущих королей Великобритании, она ведь еще и всеобщая любимица. Не верится, что семья стала бы рисковать жизнью принцессы и выгонять ее больную на работу.

Ситуацию прояснил онколог Дмитрий Шабанов. Специалист отметил, что ставить диагноз только на основе свежих фотографий или видео с Кейт, неправильно. Врач напомнил, что на разных стадиях рака больной выглядит по-своему.

"Если это была начальная, первая-вторая стадия, то она подлежит радикальному лечению. Плюс курс лучевой радиотерапии. Если вовремя радикально провели лечение, то в принципе человек восстанавливается быстро и на лбу такое не написано", — пояснил онколог.

Совсем другое дело, когда болезнь дошла до четвертой стадии. "Метастазы уходят во все органы, постоянные курсы химиотерапии истощают организм, выводится колостома. Такое будет отражаться", — сообщил врач в беседе с Woman.ru.

Высказался Дмитрий Шабанов и о слухах про выпавшие после химиотерапии волосы Кейт Миддлтон. Эксперт подчеркнул, что два или три сеанса химии могут спровоцировать потерю волос, бровей и так далее. А вот в дальнейшем организм уже адаптируется и быстро восстанавливается.

"Ели после операции и курса химиотерапии прошло полгода, то внешне это почти незаметно", — заключил онколог.