Выяснилось, за что депутата Вороновского лишили неприкосновенности

Представление о лишении неприкосновенности депутата Государственной думы Анатолия Вороновского было выдвинуто Генеральной прокуратурой России в связи с подозрениями о получении парламентарием крупной взятки. Об этом рассказал во вторник, 11 ноября, первый заместитель главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как уточнил Затулин, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя строительно-дорожной фирмы из Дагомыса.

Изучив все обстоятельства, изложенные в представлении генпрокурора, Госдума согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела.

При этом подозреваемый в коррупции изъявил готовность сотрудничать со следствием, пообещав не скрываться от следствия, цитируют Затулина "Известия".

Ранее в Кремле отмечали, что российские правоохранительные органы продолжают планомерную работу по борьбе с коррупцией в органах власти. Виновность того или иного чиновника может признать суд, поэтому в каждом конкретном случае надлежит дождаться окончания следствия и судебного разбирательства, подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин сетовал на то, что из-за "мировоззренческого вывиха", который обесценивает "честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала", коррупция угнездилась в ДНК человека, превратившись в "повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление".