Эстония назвала страну, способную положить конец конфликту на Украине

Китай мог бы, при желании, очень быстро прекратить конфликт на Украине. Такое мнение высказал во вторник, 11 ноября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эстонский министр высказался по итогам поездки в Пекин, где его принимал глава китайской дипломатии Ван И. Цахкна назвал своей главной задачей во время этой поездки "донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии".

При этом глава МИД Эстонии выразил убежденность в том, что без поддержки китайской стороны Россия не смогла бы начать боевые действия на Украине, а сейчас Пекин "мог бы быстро прекратить эту войну, если бы решил это сделать". По мнению Цахкны, именно Китай "всё больше диктует политику России", сообщает РБК.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что российские власти могли бы практически мгновенно прекратить свою специальную военную операцию, сделав всего один телефонный звонок. Политик отметил, что президенту России Владимиру Путину было бы достаточно позвонить начальнику Генштаба Валерию Герасимову, чтобы остановить конфликт на Украине.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине будет возрастать количество граждан, поддерживающих мирное урегулирование конфликта с Россией на условиях российской стороны. Несмотря на то, что украинское общество "достаточно запуганное", там "есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти".