Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет 3-4 декабря

3-4 декабря 2025 года в Архангельске пройдет Межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ритейла в Беломорье".

Форум станет пространством для обсуждения ключевых тенденций и вызовов регионального потребительского рынка, поиска эффективных решений для устойчивого развития торговли и малого бизнеса в северных регионах страны. Организаторы мероприятия: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.

В течение двух дней пройдут аналитические и экспертные сессии, круглые столы и семинары, посвященные взаимодействию поставщиков и сетей, управлению коммерческой недвижимостью, защите прав потребителей и вопросам налогового регулирования. Особое внимание будет уделено развитию малого бизнеса, продвижению фермерской продукции, использованию маркетинговых инструментов и вопросам кадрового обеспечения отрасли.

Подробности можно узнать здесь.