До трех увеличилось число пострадавших: все детали ЧП в Красногорске

Кадры из Красногорска. Тот самый момент падения бетонной конструкции. Многотонный фрагмент опоры горнолыжного комплекса "Снежком", который сейчас демонтируют, как огромное пушечное ядро, летит с высоты на стройплощадку. От удара разлетается грязь, камни, куски арматуры. Зона поражения - сотни метров.

Вот как выглядела улица сразу после ЧП: повреждено более 145 автомобилей - разбиты стекла, помят кузов.

Пострадавшие тоже есть. Их накрыло лавиной мусора, грязи и обломков. Три человека обратились за медицинский помощью.

Когда кусок бетонной опоры рухнул, ударная волна пронеслась по всему кварталу. Люди рассказывают, что ближайшие здания затрясло. У домов напротив выбиты окна. Жильцы пострадавших квартир сейчас фиксируют разрушения и приводят свое жилье в порядок. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

В администрации Красногорска заявили, что виноват подрядчик. ЧП произошло на месте, где идут работы по сносу горнолыжного комплекса "Снежком". На кадрах видно, что бетонная конструкция падает не сама. Ее сваливают тросом. То есть сегодняшнее ЧП может быть результатом халатного отношения к демонтажу.

Произошедшее сегодня - не первый инцидент, связанный со сносом "Снежкома" . В прошлом году здесь погиб рабочий. Он упал вместе с металлической балкой с высоты около 42 метров. Были и другие эпизоды. Местные жители не скрывают недовольства: "Это просто шок, что творится здесь с этим сносом. Те кто организовал это все, эту разборку, - либо они непрофессионалы, либо сволочи".

Правовую оценку действиям подрядчика даст Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Общий ущерб в связи с обрушением части бетонной опоры, по предварительным оценкам, может достигать 100 миллионов рублей. Власти города и подрядчик пообещали, что возместят убытки.