Лавров появился на публике впервые после слухов об отставке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь появился на публике на фоне слухов о том, что он якобы впал в немилость и даже был уволен с занимаемой должности.

Во вторник, 11 ноября, Лавров дал интервью в гибридном формате российским средствам массовой информации. Дипломат ответил на вопросы по целому спектру тем международной и внутренней повестки.

Ранее курсировали слухи о якобы опале главы российской дипломатии. Сергей Лавров не присутствовал на оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности. Утверждалось также, будто главу МИД "сместили" с поста руководителя делегации России на предстоящих саммитах G20 и АСЕАН.

Однако в Кремле категорически отвергли предположения о том, что Сергей Лавров будто бы впал в немилость у главы государства, а публикации на эту тему назвали абсолютно не соответствующими реальности.