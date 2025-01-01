Яна Поплавская схватилась за голову после случившегося с Дмитрием Дибровым: "Самое страшное, что у него пять детей"

Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября 2025 года из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Крах 16-летнего брака шоумен переживает до сих пор. Летом, когда Дибров только узнал о неверности жены, ведущий пустился во все тяжкие. Его видели в одной из московских рюмочных.

А накануне в Сеть слили видео, сделаные у одного из интимных клубов столицы. Дибров приехал в заведение с неизвестной спутницей, но удивило народ не это. На кадрах отчетливо видно, что шоумен забыл надеть белье и намеренно не застегнул ширинку на брюках.

Яна Поплавская, которой на глаза попалось скандальное видео с Дмитрием, от увиденного схватилась за голову. Звезда фильма "Про Красную Шапочку" уверяет, что испытала оторопь. Поплавская резко осудила Диброва, припомнив, что у него пятеро детей (трое от Полины и двое от других браков). Мол, хотя бы о наследниках подумал.

"Я видела этот мерзкий треш и нахожусь в состоянии шока, потому что Диму знаю давно и была на его стороне даже в ситуации некрасивого развода. Самое страшное, что у него пять детей, трое из них пойдут в школу. Чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов", – заявила Яна.

Поплавская напомнила Диброву, что был уже в России актер, который отличался подобным поведением, сейчас он мотается по миру, потому что предал Родину и был признан иноагентом, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Первое, что увидели я и мои друзья, очень известные актеры, сразу вспомнили Алексея Панина* – это панщина в чистом виде. Это все грустно и отвратительно. А руку теперь как Диброву подавать?" – высказалась актриса в беседе с "Абзацем".

*признан иноагентом, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга