Лавров назвал условие проведения ядерных испытаний в России

Россию настораживает вероятность того, что Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания из геополитических соображений. Об этом рассказал во вторник, 11 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, если одна из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, Россия сделает то же самое.

Лавров разъяснил поручение главы государства Владимира Путина в этой сфере, отметив, что президент распорядился "не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям", а лишь "проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний".

При этом глава МИД России заверил, что Москва готова "обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы скрытно <…> закопались глубоко под землей и там что-то делаем".

Также Лавров заявил, что Россия предлагает на год продлить ограничения ДСНВ, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны. От американцев для этого не требуются какие-то дополнительные консультации — достаточно простого согласия. Объявить о продлении ограничений по ДСНВ на год можно в любой момент вплоть до его истечения 5 февраля, цитирует министра ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Однако если ДВЗЯИ будет нарушен другими странами, они наткнутся на адекватные ответные действия.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик отмечал, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.

Между тем главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что политика России в области ядерного сдерживания — предельно не конфронтационная, четкая, последовательная. Эта политика, что самое главное, "страхует мир от третьей мировой войны".