Демилитаризация и денацификация Украины остаются обязательными условиями для урегулирования конфликта. Об этом напомнил во вторник, 11 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, крайне остро по-прежнему стоит вопрос защиты прав национальных меньшинств на Украине — включая восстановление статуса русского языка и прекращение преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Политик также отметил важность подхода президента США Дональда Трампа, выступающего за прекращение конфликта на основе устойчивых договоренностей, в отличие от предшествующей администрации Джо Байдена.

Как заверил Сергей Лавров, Россия готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, но только при условии учета всех вышеназванных принципиальных позиций.

При этом глава МИД России дал разъяснение по публикациям СМИ о меморандуме по Украине, который Москва направляла Вашингтону якобы после октябрьского телефонного разговора глав государств. Лавров отметил, что в тех статьях упоминался меморандум "non paper", представляющий собой "неофициальный набросок". Он, в действительности, был направлен американским коллегам не после разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, а за несколько дней до этой беседы, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине будет возрастать количество граждан, поддерживающих мирное урегулирование конфликта с Россией на условиях российской стороны. Несмотря на то, что украинское общество "достаточно запуганное", там "есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти".