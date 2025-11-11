На могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили необычную вещь. Убитый горем Чернышев принес или дочь попросила оставить?

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд. Родственники актрисы красиво оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников Анастасии. Крест буквально утопает в зелени и букетах. Говорят, что каждый день к последнему пристанищу актрисы приходит вдовец Петр Чернышев и приносит ей свежие розы.

На днях корреспондент "МК" обнаружил на могиле Заворотнюк совершенно удивительную для таких мест вещь. Кто-то принес актрисе плетеную тарелочку с ракушками и аккуратно разложил их. Скорей всего это сделал Чернышев или младшая дочь Анастасии Мила, уверяет издание.

"Настя, как мы слышали, любила море. Может быть, дочка с отдыха ракушки привезла. Я, честно говоря, никогда не видела ракушки на могилах знаменитостей", — поделилась одна из поклонниц артистки, которую корреспондент встретил на кладбище.