Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру нашей страны нанесли новые удары по украинским военным тылам. Приходят сообщения о прилетах "Гераней" в Славянске и Краматорске. Горят объекты вражеского ВПК в Одессе.

Между тем, в зоне спецоперации бойцы группировки "Восток" накануне освободили село Новоуспеновское в Запорожской области. В Красноармейске, где боевики заперты в котле, идет планомерная зачистка зданий.

В зоне ответственности группировки "Центр" российские войска надежно прикрывают штурмовики Су-25. Работают "Грачи" парами - с малых высот. В этот раз экипажи уничтожили боевиков и опорник ВСУ, которые мешали продвижению наших передовых групп. Разведка доложила: все ракеты ушли точно в цель.

На окраинах Купянска расчеты FPV-дронов группировки "Запад" прямым попаданием ликвидировали два пикапа, а также американский бронеавтомобиль "Хамви" и украинский "Козак", которые предприняли попытку деблокировать окруженные в городе подразделения врага. Наши "птички" пресекают подвоз боеприпасов ВСУ.

Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию неприятеля, ударив по скоплению боевиков на том же Купянском направлении. Огонь вели реактивными снарядами с расстояния более 30 километров. На счету только этого артиллерийского расчета - десятки единиц вражеской боевой техники.