Эвакуировал раненых товарищей: названы новые герои СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Гвардии младший сержант Сергей Кузнецов под миномётным обстрелом ВСУ доставил боеприпасы нашим наступающим войскам. В ходе стрелкового боя он уничтожил нескольких неонацистов и эвакуировал раненых товарищей в госпиталь. Благодаря его грамотным действиям вражеский опорник был взят.

Гвардии лейтенант Сергей Куленков во время штурма позиций противника, несмотря на полученное ранение, грамотно управлял подчиненными и корректировал их действия. Это позволило подразделению закрепиться на захваченных рубежах. Враг был вынужден отступить.