Предводитель киевского режима Владимир Зеленский собственными действиями показывает, что он нацист. На это указал во вторник, 11 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат сослался на интервью экс-представителя президента США по Украине Курта Волкера, по словам которого, "Путин также считает Зеленского нацистом". Лавров подтвердил, что это действительно так.

В подтверждение этого тезиса глава МИД России поинтересовался, "где доказательства обратного", при том, что Зеленский без стеснения "регулярно позирует на телеэкранах" при вручении наград участникам запрещенной в России террористической организации под названием батальон "Азов" и "других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках".

Именно этим Лавров объяснил требование денацификации Украины как непреложного условия урегулирования конфликта с этой страной: "А мы этого хотим, и мы будем этого добиваться" (цитаты по ТАСС).

В августе Зеленский подписал закон о так называемой национальной памяти украинского народа — этот документ признает государственными награды, учрежденные в годы Великой Отечественной войны пособниками фашистов. Кроме того, новые нормы предписывают очищение публичного пространства на Украине от символов российской и советской "имперской политики".

О многом говорит и то, что киевский режим пригласил посетить украинскую столицу 9 мая аналог гитлеровской коалиции. Служба внешней разведки России отмечала, что это сборище в Киеве, которое задумывалось в противовес Дню Победы, окрестили Днем проигравших, Днем потомков нацистов и пиар-акцией негодяев из Брюсселя.