Лавров: Зеленский сам доказал, что он нацист

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский собственными действиями показывает, что он нацист. На это указал во вторник, 11 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат сослался на интервью экс-представителя президента США по Украине Курта Волкера, по словам которого, "Путин также считает Зеленского нацистом". Лавров подтвердил, что это действительно так.

В подтверждение этого тезиса глава МИД России поинтересовался, "где доказательства обратного", при том, что Зеленский без стеснения "регулярно позирует на телеэкранах" при вручении наград участникам запрещенной в России террористической организации под названием батальон "Азов" и "других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках".

Именно этим Лавров объяснил требование денацификации Украины как непреложного условия урегулирования конфликта с этой страной: "А мы этого хотим, и мы будем этого добиваться" (цитаты по ТАСС).

В августе Зеленский подписал закон о так называемой национальной памяти украинского народа — этот документ признает государственными награды, учрежденные в годы Великой Отечественной войны пособниками фашистов. Кроме того, новые нормы предписывают очищение публичного пространства на Украине от символов российской и советской "имперской политики".

О многом говорит и то, что киевский режим пригласил посетить украинскую столицу 9 мая аналог гитлеровской коалиции. Служба внешней разведки России отмечала, что это сборище в Киеве, которое задумывалось в противовес Дню Победы, окрестили Днем проигравших, Днем потомков нацистов и пиар-акцией негодяев из Брюсселя.