США потребовали изменить антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН

Делегация Соединенных Штатов настаивает на корректировке текста резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации Украине. Об этом рассказали во вторник, 11 ноября, осведомленные источники.

По словам собеседников издания Kyiv Post, речь идет об изъятии из текста документа формулировок, которые можно рассматривать как отсылки к "территориальной целостности" или "агрессии". В частности, под этим подразумевается осуждение присоединения Крыма к России, как и других новых российских регионов.

Это требование, по словам источников, продиктовано боязнью Вашингтона подорвать возможные договоренности с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что не за горами времена, когда Украина вообще пропадет из повестки всемирной организации. Пока недружественные России западные государства используют украинский вопрос как повод для антироссийских выпадов, но "в какой-то момент" ситуация переменится.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров похвалил нынешние власти США. Дипломат отметил, что Дональд Трамп и его администрация, в отличие от предшественников, выступают за прекращение конфликта на Украине на базе устойчивых договоренностей.