С 11 вечера 11 ноября до семи утра 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских дрона.

Как уточняет Минобороны в своем официальном телеграм-канале, восемь БПЛА – над Ростовской областью, четыре беспилотника – над Ставропольским краем, по три дрона – над Орловской и Брянской областями, два БПЛА – над Тульской областью, по одному – над Калужской областью и Московским регионом.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Поселок взяли бойцы из состава группировки войск "Восток". Село Новоуспеновское находится в Пологовском районе на северо-востоке Запорожской области. Наша армия продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Кроме того, российская армия взяла под контроль нефтяную базу на востоке Купянска. В настоящее время также освобождены улица Дзержинского, железнодорожные станции Оливино и Парк восточного прибытия. До этого российские бойцы полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске.