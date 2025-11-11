Решившейся на отчаянный шаг Пугачевой вынесли предупреждение: "Последствия обязательно будут"

Покинувшая Россию три год назад Алла Пугачева продолжает мотаться по Европе. Появились слухи, что Примадонна опять меняет место жительства. На этот раз, как уверяет Сергей Соседов, певица переезжает в Швейцарию.

По данным музыкального критика, исполнительница хита "Мадам Брошкина" присматривает там домик. Якобы на столь отчаянный шаг Пугачева пошла, потому что устала от назойливого внимания на Кипре.

Вот только переезд в Швейцарию может стать ошибкой. Страна считается очень дорогой. Даже обеспеченные граждане Швейцарии регулярно ездят за продуктами в соседние страны, и дело не всегда в ценах, – на прилавках нет такого изобилия, как в Германии, Франции и Италии. 

Пугачевой, если она действительно переберется в Страну сыра и часов, придется быть готовой к весьма серьезным тратам. Сложно представить, что Алла Борисовна, которой 76 лет, будет мотаться за колбасой и морепродуктами в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься.

"Также, как говорят, в Швейцарии – весьма неторопливое обслуживание. К примеру, доставка мебели может занять несколько месяцев, а то и больше. Если Пугачева решится на переезд, наверняка будет вынуждена покупать много всего нового и в больших количествах. Длительные доставки – это всегда нервы, а Алла уже немолода", — пишет "МК".

Но самое главное, как бы Пугачева не пыталась убежать от соотечественников, в Швейцарии без русскоязычных соседей ей просто не с кем будет пообщаться. В этой стране почти не говорят на английском. Там распространен французский, итальянский и немецкий.

Хотя в этом есть и плюс, если певица не лукавит и ей действительно опостылела слава, укрыться в Швейцарии и жить как обычная пенсионерка — отличный вариант. Уж там ее точно не будут узнавать на улицах.

"Пугачева – человек публичный, привыкла к вниманию. Без этого ей будет трудно. Так что последствия, если Алла действительно решится на новый переезд, обязательно будут", — уверяет издание. 