Лавров назвал истинную причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

Отказ от проведения российско-американского саммита в Будапеште исходил из Вашингтона. Об этом рассказал во вторник, 11 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, встречу в венгерской столице согласовали президенты России и США при телефонном общении. Три дня спустя состоялся разговор руководителей внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Следующим шагом должна была быть встреча внешнеполитических, военных представителей и спецслужб, однако "такого дальнейшего шага от американцев не последовало", рассказал глава МИД России. Вместо этого последовало публичное заявление из Вашингтона о том, что "нет смысла встречаться". Марко Рубио заявил после беседы с Лавровым, что "это была конструктивная беседа, и она четко показала, где мы находимся, поэтому необязательно встречаться".

Глава российской дипломатии подчеркнул, что "в данном случае у нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся привержены тому, о чем говорили президенты" (цитаты по "Российской газете").

Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря об отмене встречи в Будапеште, заявил, что "не хотел ее проводить, потому что не думал, что там произойдет что-то значимое". Тем не менее, если этой встрече все-таки суждено состояться, "я хотел бы провести ее в Будапеште", поскольку это "будет хорошо", отметил политик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что пока не планируется даже новый телефонный разговор президентов России и США, не говоря уже о личной встрече. Однако, как заверил Песков, при необходимости созвон Владимира Путина и Дональда Трампа можно оперативно согласовать.