Володин объяснил введение пожизненных сроков за склонение детей к диверсиям

Меры по ужесточению наказания за диверсии и вовлечение в диверсионную деятельность направлены на защиту интересов России и повышение ее безопасности. Такое заявление сделал во вторник, 11 ноября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал решение нижней палаты парламента утвердить поправки, которые вводят пожизненное лишение свободы за вовлечение детей в диверсионные преступления. При этом за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, представляющие особую опасность для общества, предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.

Как подчеркнул Володин, это важный шаг к тому, чтобы уберечь россиян и, в первую очередь, детей от необдуманных поступков.

Спикер Госдумы уточнил в своем Telegram-канале, что наряду с этим отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и запрещается назначать условные сроки диверсантам, а также ужесточаются правила их условно-досрочного освобождения.

Организаторы диверсионных сообществ, по новым нормам, будут отвечать за все совершенные членами сообществ преступления.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что украинские спецслужбы активно пытаются привлекать подростков и молодежь в качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры.

В Федеральной службе безопасности России указывали на то, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей террористических актов и диверсий, ориентируясь на подростков и радикально настроенную молодежь. Спецслужба предупредила об этом после того, как в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали подозреваемых в подобных преступлениях. Трое из них оказались несовершеннолетними.