В Москве состоится Всероссийский день правовой помощи детям

В Москве 20 ноября в 12-й раз состоится Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка.

Цель мероприятия - оказание бесплатной юридической помощи детям, родителям и законным представителям, содействие в защите их прав и интересов, а также помощь в оформлении необходимых документов правового характера.

Профессиональные юристы, среди которых адвокаты и нотариусы, специалисты социальных учреждений будут оказывать безвозмездную и квалифицированную юридическую помощь детям, в том числе детям - сиротам. Особое внимание при этом будет уделено детям участников специальной военной операции.

Кроме того, запланированы лекции, семинары, круглые столы по правовому информированию и правовому просвещению.