Ксения Бородина рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием

Ксения Бородина столкнулась с серьезной болезнью. Ее бабушка Галина Ивановна страдает деменцией. Пенсионерке уже 88 лет, но она старается держаться.

О проблеме рассказала сама телеведущая. Ксения навестила бабушку, показала как та живет и поделилась откровением на своей странице в соцсети.

Бородина с дочками часто приезжает к родственнице: привозит продукты и всегда берет что-то вкусное, чтобы побаловать пенсионерку, и обязательно цветы. Ксения не скрывает, Галина Ивановна самый родной для нее человек, ведь все детство звезда "Дома-2" провела с бабушкой.

Сейчас, когда родственница столкнулась с неизлечимым заболеванием, Бородина наняла для Галины Ивановны сиделку. За бабушкой Ксении хорошо ухаживают, она прекрасно выглядит — носит джинсы и толстовки, аккуратно подстрижена. Несмотря на недуг, пенсионерка старается вести активный образ жизни, и Бородина делает все, чтобы она ни в чем не нуждалась.

"В 2026 бабе Гале будет 89 лет. Я рада, что она хорошо выглядит. Да, деменция, ничего страшного. Зато читает газеты, гуляет, смотрит телевизор. Она ухоженная, добрая и самая лучшая! Это было лучшим решением взять бабушке сиделку. Очень хорошо, что она не одна", — поделилась Ксения.