Путин созвонился с президентом Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин провел во вторник, 11 ноября, телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как уточняет администрация президента России в своем Telegram-канале, политики обсудили развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений. Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.

Также Путин и Мирзиёев затрагивали актуальные международные темы. Высокую оценку лидеры двух государств дали октябрьскому Совету регионов России и Узбекистана, который проводился в Московской области.

В сентябре, поздравляя Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана, Владимир Путин отметил динамичное развитие российско-узбекистанских отношений — это соответствует интересам двух народов и способствует сохранению безопасности в Центральной Азии. Особое внимание российский лидер уделил впечатляющим успехам Узбекистана в социальной сфере и экономике.

Президент России предупреждал об опасности "разъезда" бывших республик СССР и напомнил, что очень многое объединяет наши государства. В этом контексте Владимир Путин отметил роль СНГ, которое успешно решает задачу по сохранению конкурентных преимуществ на постсоветском пространстве.