Свыше 40 человек попали в больницу из-за обрушения в Чечне

Более 40 человек госпитализированы с травмами и ранениями, полученными при обрушении деревянной конструкции во время похорон в частном доме. Это произошло во вторник, 11 ноября, в чеченском селе Ишхой-Юрт.

Как рассказал министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов в своем Telegram-канале, всего за медицинской помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, причем двое попали в отделение реанимации.

Остальные пострадавшие получили амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

Как уточняет Baza, инцидент произошел на похоронной церемонии, когда родственники прощались с усопшим. При этом мужчины находились на улице, а женщины внутри — пол не выдержал веса такого количества людей и рухнул.

Тем временем в подмосковном Красногорске расследуют уголовное дело: во время работ по демонтажу бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" обрушилась массивная конструкция. Когда кусок бетонной опоры рухнул, ударная волна пронеслась по всему кварталу. Три человека получили травмы и ранения. Причинен и ощутимый материальный ущерб.