Мишустин: Один из ключевых вопросов - качество и объемы снабжения внутреннего рынка продуктами

Участники и ветераны СВО могут получить средства для открытия своего бизнеса в области сельского хозяйства. Такая мера поддержки уже действует в 11 регионах. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию агропромышленного комплекса.

В последние годы достижения отрасли, по мнению премьера, стали предметом гордости. АПК адаптировался к текущим вызовам благодаря системным мерам поддержки, в том числе льготному кредитованию и лизингу, а еще грантам в сфере сельского туризма. Кроме того, в этом году помощь получили 39 научных и образовательных учреждений, которые занимаются исследованиями в растениеводстве.

Идет внедрение современных технологий - ставка на отечественные решения. Также одна из важных задач - полностью обеспечить россиян самими необходимыми продуктами.

"Один из ключевых вопросов в сфере нашего внимания, конечно, это качество и объемы снабжения внутреннего рынка. По итогам прошлого года мы с запасом обеспечили себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром. Приближаемся также к целевым значениям доктрины производственной безопасности по молоку, по картофелю и по овощам. Рассчитываю, что и дальше результаты будут не ниже уже достигнутых. Такой прогноз во многом основан на предварительных итогах уборочной кампании. Собрано свыше 135 миллионов тонн зерна. Установлены снова рекорды по урожаям зернобобовых, по сое, рапсу, фруктам. Выросло также и производство молочной продукции, сыров", - сказал премьер.