В Ульяновской области опровергли фейк об отключении мобильного интернета до конца СВО

Публикации в Сети и ряде средств массовой информации о том, что мобильный интернет в Ульяновской области якобы отключили до конца специальной военной операции, являются ложью. Об этом объявили во вторник, 11 ноября, власти региона.

Как подчеркивает Центр управления регионом Ульяновской области в своем Telegram-канале, ограничения мобильного интернета носят географически избирательный характер — они касаются не всей области, а лишь отдельных критически важных объектов специального назначения.

Подобные ограничения действуют во всех российских регионах, напомнило ведомство.

Власти некоторых субъектов Российской Федерации принимают решение об ограничении работы мобильного интернета из соображений безопасности. При этом Министерство цифрового развития рассказало про схему, которая позволит сделать доступными для россиян нужные ресурсы и сайты даже без мобильного интернета.

Тем временем глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что отключать Рунет от мировой Сети никто не планирует. При этом депутат напомнил, что Роскомнадзор давно наделен полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае угрозы нарушения информационной безопасности.