Президент России Владимир Путин "поставил на колени" всех европейских лидеров, которые прежде были уверены в своей победе над ним. Такую оценку дает во вторник, 11 ноября, итальянская пресса.

Как пишет IL Fatto Quotidiano, конфликт на Украине "причинил Европе болезненное унижение". От прежней самоуверенности европейских политиков не осталось и следа: успехи Вооруженных сил России вынудили их "униженно искать перемирия с Москвой".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила "жалкую трусость" европейских лидеров, демонстративно игнорирующих атаки со стороны Украинских националистов и предпочитающих не замечать жертв среди российского мирного населения.

Попенял европейским лидерам на трусость и предводитель киевского режима Владимир Зеленский, но по другой причине. Утративший легитимность президент Украины недоволен отказом Европы послать собственные военные контингенты для участия в боях против России. Зеленский заявил, что европейские политики боятся своих обществ и не желают быть втянутыми в войну.