Токаев прибыл в Россию с государственным визитом и поблагодарил за теплый прием

В Россию с государственным визитом прибыл президент Казахстана. На подлете к Москве борт Касым-Жомарта Токаева сопровождали российские истребители, а саму столицу украсили флагами республики.
Из аэропорта гость сразу направился в Кремль, где в Сенатском дворце уже состоялась первая встреча с Владимиром Путиным. На ней Касым-Жомарт Токаев рассказал, что был впечатлен и обрадован таким теплым приемом. И назвал российского президента старшим товарищем.
Глава нашего государства отметил, что текущий год страны закончат очень хорошо. Завтра - основная часть визита, а сегодня Владимир Путин предложил коллеге пообщаться в неформальной обстановке за ужином.
"Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приехали, как мы и договаривались, с визитом официальным, государственным. Я искренне рад этому. Конечно, мы с вами в постоянном контакте находимся, но все-таки такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях. И сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу", - сказал Путин.