Токаев прибыл в Россию с государственным визитом и поблагодарил за теплый прием

В Россию с государственным визитом прибыл президент Казахстана. На подлете к Москве борт Касым-Жомарта Токаева сопровождали российские истребители, а саму столицу украсили флагами республики.

Из аэропорта гость сразу направился в Кремль, где в Сенатском дворце уже состоялась первая встреча с Владимиром Путиным. На ней Касым-Жомарт Токаев рассказал, что был впечатлен и обрадован таким теплым приемом. И назвал российского президента старшим товарищем.

Глава нашего государства отметил, что текущий год страны закончат очень хорошо. Завтра - основная часть визита, а сегодня Владимир Путин предложил коллеге пообщаться в неформальной обстановке за ужином.