В Варшаве прошел традиционный марш националистов по случаю Дня независимости Польши. На улицы столицы - только по официальным данным - вышли более 100 тысяч человек.

В толпе были замечены многие польские политики, присоединился к акции и президент Навроцкий. Участники несли флаги Польши и плакаты - причем некоторые из них имели явно ксенофобский и анти-мигрантский характер, обозначая официальный лозунг мероприятия - "Одна нация - сильная Польша".

Несмотря на запрет, многие из собравшихся зажигали фаеры и дымовые шашки. Но в целом марш прошел спокойно.